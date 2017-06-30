Кризис в Сирии: снова во время нападений использовался запрещенный нервно-паралитический газ зарин

В результате случившегося погибли приблизительно 80 человек. Многие оказались ранены в результате нападения на Хан Шейкхаун.



Представители миссии по установлению фактов применения химического оружия ОЗХО пришли к выводу, что запрещенный нервно-паралитический газ зарин использовался во время нападения в Северной Сирии в апреле. Тогда он убил десятки людей.

Миссия по установлению фактов использования запрещенного химического оружия (ОЗХО) базируется в Гааге. Ее представители опросили свидетелей и осмотрели образцы.

Сейчас группа ООН попытаются определить, понесло ли сирийское правительство за этот инцидент ответственность.

Нападение на Хан Шейкхаун. в провинции Идлиб оказалось самым смертоносным в Сирии на протяжении последних трех лет. Это вызвало ответный ракетный удар США против сирийской авиабазы США. Было сделано заявление об ответной атаке.

Новый доклад распространили среди членов ОЗХО, однако он не был обнародован.

Сейчас проводится совместное расследование ООН и ОЗХО. Их задача – определить, кто виноват.

Президент США Дональд Трамп запланировал круизный ракетный удар по авиабазе Шайрат после того, как американские чиновники пришли к выводу, что этот объект, где располагаются сирийские военно-воздушные силы.

Инцидент з использованием зарина прокомментировал экс-президент Сирии Башар Асад. Он ранее заявил, что инцидент был сфабрикован.





Текст:

Т. Сокот



