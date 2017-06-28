Число жертв в результате ДТП с участием автобуса в Аргентине увеличилось до 15
28.06.2017 08:21 / Происшествия / Прочли: 165 человек
Известно, что в момент аварии автобус двигался с превышением скорости. Это сообщение принадлежит полиции.
В результате ДТП с участием автобуса рядом с аргентинским городом Сан-Рафаэль, провинция Мендоса, запад страны, по меньшей мере 15 человек погибли, 21 пострадал. Это сообщение принадлежит мэру города Эмиру Феликсу.
Напомним, что ранее в СМИ была информация о 12 погибших и приблизительно 30 пострадавших.
Известно, что всего в перевернувшемся автобусе находились 54 человека, в том числе и два водителя. К сожалению, один из них скончался. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Несколько слов о пассажирах автобуса. Большинство из них составляли несовершеннолетние учащиеся танцевальной школы из города Гранд-Боург, что расположен в провинции Буэнос-Айрес. Они ездили в Сан-Рафаэль, чтобы принять участие в конкурсе.
В муниципалитете Мальвинас-Архентинас, к которому принадлежит город, объявили трехдневный траур. Напомним, что в провинции Мендоса продолжительность траура - один день.
Происшествие прокомментировали в полиции. Здесь сообщили, что в момент аварии автобус двигался с превышением скорости.
Национальная комиссия по регулированию транспорта установила, что автомобильный номер транспортного средства сняли с учета еще в декабре прошлого года.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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