Число жертв в результате ДТП с участием автобуса в Аргентине увеличилось до 15

В результате ДТП с участием автобуса рядом с аргентинским городом Сан-Рафаэль, провинция Мендоса, запад страны, по меньшей мере 15 человек погибли, 21 пострадал. Это сообщение принадлежит мэру города Эмиру Феликсу.







Напомним, что ранее в СМИ была информация о 12 погибших и приблизительно 30 пострадавших.





Известно, что всего в перевернувшемся автобусе находились 54 человека, в том числе и два водителя. К сожалению, один из них скончался. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.





Несколько слов о пассажирах автобуса. Большинство из них составляли несовершеннолетние учащиеся танцевальной школы из города Гранд-Боург, что расположен в провинции Буэнос-Айрес. Они ездили в Сан-Рафаэль, чтобы принять участие в конкурсе.





В муниципалитете Мальвинас-Архентинас, к которому принадлежит город, объявили трехдневный траур. Напомним, что в провинции Мендоса продолжительность траура - один день.





Происшествие прокомментировали в полиции. Здесь сообщили, что в момент аварии автобус двигался с превышением скорости.





Национальная комиссия по регулированию транспорта установила, что автомобильный номер транспортного средства сняли с учета еще в декабре прошлого года.

Текст:

Т. Сокот



