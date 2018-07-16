Психология материнства: беременность как критический период жизни женщины
16.07.2018 09:44 / Общество / Прочли: 177 человек
В психологии материнства беременность рассматривается как критический период жизни женщины, когда всплывают детские психологические проблемы, проблемы взаимоотношений со своей матерью, семейные конфликты. В этот период часто происходят личностные изменения: возрастает тревожность, повышается зависимость, появляется «детскость поведения», беспомощность. Врачи называют это состояние «энцефалопатией беременности», однако в большей степени – это все-таки изменения на психологическом и физиологическом уровнях, а не на органическом.
Рассматривая взаимосвязь между индивидуально-психологическими свойствами и характером протекания беременности, следует отметить тот факт, что определенные черты характера женщины значительной мере обусловливают процесс ее успешной адаптации к беременности и материнству в целом. Так, на основании анализа многочисленных данных учеными установлено, что такие личностные качества и свойства у женщин как: эмоциональная неуравновешенность, раздражительность, агрессивность, неуверенность в себе, заниженная самооценка, отсутствие навыков эффективного общения, неразрешенные комплексы и страхи в значительной степени мешают нормальному протеканию беременности, а также негативно отражаются на процессе формирования адекватного материнского поведения.
Согласно данным научных исследований выявлено, что приблизительно у 60 % женщин, которые имеют различные нарушения личности, довольно часто наблюдается противоречивое отношение к беременности, что сопровождается частой сменой настроения, а также наличием признаков депрессивного синдрома.
Для преодоления проблем, которые возникают во время беременности, и становления как матери, ее успешной самореализации применяются разные техники арт-коучинга. Одной из них является песочная терапия, она рекомендована в работе с психотравмирующими ситуациями, скрытыми страхами, изменением отношением клиента к самому себе и построения новых здоровых психологических программ. Изотерапия открывает подсознание человека, помогает отыскать гармонию с собой, найти в себе резервные силы в этот непростой период. Лепка помогает лучше понять свой внутренний мир, поскольку фигура которая создается в процессе работы воспроизводит внутреннее состояние человека, переживания и эмоции и тому подобное.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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