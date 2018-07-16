Психология материнства: беременность как критический период жизни женщины

Рассматривая взаимосвязь между индивидуально-психологическими свойствами и характером протекания беременности, следует отметить тот факт, что определенные черты характера женщины значительной мере обусловливают процесс ее успешной адаптации к беременности и материнству в целом. Так, на основании анализа многочисленных данных учеными установлено, что такие личностные качества и свойства у женщин как: эмоциональная неуравновешенность, раздражительность, агрессивность, неуверенность в себе, заниженная самооценка, отсутствие навыков эффективного общения, неразрешенные комплексы и страхи в значительной степени мешают нормальному протеканию беременности, а также негативно отражаются на процессе формирования адекватного материнского поведения.



Согласно данным научных исследований выявлено, что приблизительно у 60 % женщин, которые имеют различные нарушения личности, довольно часто наблюдается противоречивое отношение к беременности, что сопровождается частой сменой настроения, а также наличием признаков депрессивного синдрома.

Для преодоления проблем, которые возникают во время беременности, и становления как матери, ее успешной самореализации применяются разные техники арт-коучинга. Одной из них является песочная терапия, она рекомендована в работе с психотравмирующими ситуациями, скрытыми страхами, изменением отношением клиента к самому себе и построения новых здоровых психологических программ. Изотерапия открывает подсознание человека, помогает отыскать гармонию с собой, найти в себе резервные силы в этот непростой период. Лепка помогает лучше понять свой внутренний мир, поскольку фигура которая создается в процессе работы воспроизводит внутреннее состояние человека, переживания и эмоции и тому подобное.

Текст: Т. Сокот



