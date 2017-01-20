Голливуд: Джордж Клуни готовится к рождению двойни
55-летний актер и его 38-летняя супруга-юрист Амаль Аламуддин спустя несколько месяцев впервые станут родителями. О грядущем пополнении в звездном семействе сообщает западная пресса со ссылкой на достоверный источник.
Информатор сообщил журналистам, что супруги прибегли к
процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО), которая оказалась успешной.
По словам инсайдера, у Джорджа и Амаль родится двойня –
мальчик и девочка. Пара была удивлена и даже немного испуганна, узнав, что
будет два ребенка. Но они быстро осмыслили это известие, и оно сделало их
по-настоящему счастливыми.
Слухи о беременности Амаль Клуни начали распространяться после
посещения супругами премьеры фильма в Лондоне. Журналисты обратили внимание на слегка
округлившийся животик женщины. Актер и юристка поженились в 2015 году в
Венеции. В прошлом году пара была на грани развода. Но влюбленные смогли преодолеть
трудности, сохранить брак и, кажется, воплотили мечту о продолжении рода.
Текст: Е. Скобелева