Голливуд: Джордж Клуни готовится к рождению двойни

Информатор сообщил журналистам, что супруги прибегли к процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО), которая оказалась успешной.



По словам инсайдера, у Джорджа и Амаль родится двойня – мальчик и девочка. Пара была удивлена и даже немного испуганна, узнав, что будет два ребенка. Но они быстро осмыслили это известие, и оно сделало их по-настоящему счастливыми.

Слухи о беременности Амаль Клуни начали распространяться после посещения супругами премьеры фильма в Лондоне. Журналисты обратили внимание на слегка округлившийся животик женщины. Актер и юристка поженились в 2015 году в Венеции. В прошлом году пара была на грани развода. Но влюбленные смогли преодолеть трудности, сохранить брак и, кажется, воплотили мечту о продолжении рода.

Текст: Е. Скобелева