Вторые сутки уже полностью обесточена Южная Осетия

Однако, до этого времени так и не удалось восстановить электричество в регион.



Случившееся прокомментировал руководитель ГУП «Энергоресурс - Южная Осетия»,обратив внимание общественности на то, что пока устранить удалось две аварии. Работе препятствует мокрый снег. Он причина того, что рвутся провода.

Так, в Цхинвале, где отопительная система в основном связана с электричеством, огромное количество жителей остались без тепла.





Единственную дорогу, которая связывает Южную Осетию и Россию, закрыли уже второй день по причине сильного снега в горах.





Текст: Т. Сокот



