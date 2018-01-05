Красивая Прага

Их зовет к себе красивый старинный город Прага. Это прекрасная столица Чехии, богатая историческими памятниками и шедеврами зодчества и архитектуры. Всем, кто приезжает в Прагу можно рекомендовать начать осмотр столицы со старого города.





Именно здесь вы увидите все самое интересное. Старый город носит название Старе место. Здесь туристов встретит готическая Ратуша с двумя огромными башнями на Староместской площади, а также необыкновенно великолепный Общественный дом и многие другие памятники архитектуры. Центру Праги, так называемому Старе месту, исполнилось более 11 веков. Впервые построения здесь появились в эпоху готики. Например, в Праге в 1232 году был построен один из великолепнейших соборов - Святого Иакова. Если Ваша турфирма предлагает опционально экскурсию в этот собор, обязательно воспользуйтесь этой опцией. До настоящего времени он сохранился в своем первозданном виде. Здесь можно услышать звуки самого большого старинного органа. Многие постройки тех времен постепенно были разрушены и сегодня под новыми строениями архитекторы могут найти целый пласт старинных развалин эпохи готики.





Еще одной достопримечательностью столицы Чехии является собор Девы Марии. Этот храм также относится к эпохе готики. Визитной карточкой храма являются остроконечные башни. Собор известен тем, что внутри он был расписан художником Карелом Шкретой, который признан основателем чешского барокко. Говоря о самых памятных местах Праги, следует упомянуть и знаменитый Карлов мост. Он соединяет реки Влтаву и Чертовку. Вдоль всего моста, построенного в XV веке расположены 30 изваяний из камня.





Кроме этих достопримечательностей, в Праге есть много мест, заслуживающих внимание. Чтобы посмотреть все исторические памятники, обязательно надо посетить этот город, где можно прикоснуться к средневековью и ощутить его дыханье.