Из-за пожара из московского садика эвакуировали порядка двухсот человек

Без малого 200 человек эвакуировали из детсада в Москве из-за пожара. Инцидент случился сегодняшним утром в садике по улице Бажова, район Ростокино в северо-восточной части столицы.



«Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания детского сада № 711. Всего из здания вывели 190 человек: 160 детей и 30 персонала», – сообщают в экстренных службах города. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

К счастью, вследствие инцидента никто из людей не пострадал. В данный момент детки пребывают на игровых площадках, детсадовские комнаты проветриваются.

Текст: Е. Скобелева