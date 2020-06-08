Forbes о бессмысленных санкциях против "Северного потока-2"

Автора материала говорят о том, что рестриктивные меры потеряли какую-либо эффективность после разрешения транзитного спора между Россией и Украиной.



Также актуально прдположение, что раз Москва и Киев смогли достичь договоренностей по газовому вопросу, значит, они найдут и дипломатическое решение проблемы Донбасса.

Текст: Т. Сокот



