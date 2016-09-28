У побережья Испании специалисты испанской нефтехимической корпорации ликвидируют нефтяное пятно

Специалисты испанской нефтехимической корпорации Cepsa заняты тем, что на протяжении нескольких дней ликвидируют нефтяное пятно у побережья Альхесираса, автономное сообщество Андалусия.







Об инциденте известно следующее: - он произошел во вторник приблизительно в 20:45 по местному времени (21:45 мск). Причина случившегося – механическая поломка в резервуаре, который предназначен для хранения нефти.





В результате случился разлив сырья, смешанного с водой.





Согласно предварительным оценкам, речь идет от 500 до 2 тыс. литров продукта.





Что касается длины нефтяного пятна, она составила более 500 метров.





В корпорации Cepsa обратили внимание на то, что ее представители находятся в постоянном контакте с местными власти по причине случившегося.





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Т. Сокот



