Трамп: США и Япония смогут прийти к торговому соглашению уже в этом месяце

Говорят, что это соглашение оказало бы весьма плодотворное влияние на ситуацію с торговым балансом двух стран. Это заявление принадлежит главе американского государства Дональду Трампу перед началом переговоров с председателем японского кабмина Синдзо Абэ в Токио.







“Нам нужно немного догнать Японию, поскольку пока ее бизнес с нами занимает большую долю, чем наш с ней”, - заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что Вашингтон поставляет Токио достаточног много вооружений, способствуя таким образом снижению дефицита в торговом балансе" США.





Текст: Т. Сокот



