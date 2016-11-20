С дня на день землян ожидает мощнейшая магнитная буря года
20.11.2016 15:28 / Наука / Прочли: 187 человек
Чувствительным к изменениям на Солнце людям, а особенно сердечникам, стоит опасаться: огромная коронарная дыра на поверхности главного светила спровоцирует мощный выброс солнечного излучения.
Следующуя неделя начнеться с самой мощной по силе за весь уходящий год магнитной бури. Спровоцирует столь пагубное для здоровья человека явление огромная коронарная дыра (область в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы) на поверхности "звезды по имени Солнце". И в этот раз последствий от выброса солнечного излучения нашей планете не миновать: мы находимся аккурат под этой злополучной брешью в поверхности светила.
Как известно, вследствие коронарных выбросов на Солнце в космическое пространство вылетает бесчисленное количество энергетических частиц. Магнитное поле Земли, выполняя защитную функцию своеобразного противоударного щита, отбивает большую их часть, но при этом в нем возникают колебания. Это явление и получило в астрономической науке название "геомагнитная буря".
Магнитные бури составляют серьезную угрозу для спутников, электронных систем на Земле. Тяжко приходится в дни такой солнечной активности и метеочувствительным людям, у которых наблюдается резкое ухудшение самочувствия и даже обострение хронических заболеваний.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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