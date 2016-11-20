С дня на день землян ожидает мощнейшая магнитная буря года

солнечной короне

плазмы

Магнитные бури составляют серьезную угрозу для спутников, электронных систем на Земле. Тяжко приходится в дни такой солнечной активности и метеочувствительным людям, у которых наблюдается резкое ухудшение самочувствия и даже обострение хронических заболеваний. Текст: Е. Скобелева

Как известно, вследствие коронарных выбросов на Солнце в космическое пространство вылетает бесчисленное количество энергетических частиц. Магнитное поле Земли, выполняя защитную функцию своеобразного противоударного щита, отбивает большую их часть, но при этом в нем возникают колебания. Это явление и получило в астрономической науке название "геомагнитная буря".