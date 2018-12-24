Последствия столкновения протестующих с полицейскими в Барселоне: ранены 50 человек

В результате случившегося порядка более 50 человек ранены. У них травмы различной степени тяжести. Это данные службы скорой помощи Каталонии.



Врачи оказали помощь 51 человеку. Многие из них имеют ушибы. Шесть человек госпитализировали.

Кстати, среди 51 раненого 30 – сотрудники полиции.

Также ранен один из корреспондентов. На него напали в тот момент, когда он работал в прямом эфире. Корреспондента ударили по лицу.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 12 человек.

Что касается причины протеста – это тот факт, что в Барселоне приняли решение проводить заседание кабинета министров Королевства Испании, которое обычно проводится в Мадриде.

Напомним, что на днях тысячи протестующих оказались на улицах Барселоны с требованием независимости.





Текст: Т. Сокот



