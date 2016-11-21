Беременную телеведущую Катю Гордон срочно положили в больницу

Телеведущая и певица почувствовала себя плохо, когда собиралась на очередное светское мероприятие. Она написала, что из дома ее забрала бригада «скорой» и доставила в государственную больницу. По словам Кати, ее там приняли в «чудеснейшей заботливой обстановке».

Врачи говорят, что угрозы для жизни артистки и будущего малыша нет. Однако предупреждают: слишком активная светская жизнь могла спровоцировать ухудшение самочувствия.

Узнав о том, что скоро станет мамой во второй раз, Гордон не изменила свой график. Она начала участвовать в программе «Голос», организовала шумную вечеринку в честь дня рождения, презентовала новый альбом. Кроме довольно частых посещений разных мероприятий и музыкальной деятельности, артистка также не отказалась от управления делами собственного юридического агентства.

Текст: Е. Скобелева