В столице Колумбии прогремел взрыв. Как минимум 1 человек погиб

Мощный взрыв раздался в торговом центре Andino в столице Колумбии Боготе. По меньшей мере один человек погиб, еще 11 получили ранения. Случилось это примерно в пятом часу вечера по местному времени. Согласно показаниям очевидцев, взрыв прогремел возле санузла на втором этаже здания.



Глава администрации города Энрике Пеньялоса сделал заявление, что полиция расценивает произошедшее как террористический акт. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос обратился со словами сочувствия к родственникам потерпевших и потребовал от руководителя национальной полиции Колумбии генерала Хорхе Эрнандо Ньето раскрыть это дело как можно скорее. Установив виновника.

Отметим, что это не первая террористическая атака в Колумбии в текущем году. Так, в апреле вследствие взрыва гранаты в увеселительном заведении, ночном клубе, повреждения различной степени получили несколько десятков человек. Правоохранители разрабатывают две основные версии происшествия. Согласно первой, снаряд в заведение подбросил неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле. Вторая версия – «лимонка», принадлежавшая одному из посетителей клуба, детонировала случайно.

Текст: Е. Скобелева