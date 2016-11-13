Трамп не шутил о намерении возвести ограждение на границе с Мексикой

Свой план отделить США от Мексики высоким ограждением новоиспеченный американский лидер Дональд Трамп подтвердил в эфире воскресного телевизионного шоу «60 минут» канала CBS, которое показывают по телевизору в вечерний прайм (по московскому времени – утром в понедельник). Также с телеэкранов Трамп пообещал согражданам выдворить из страны до трех миллионов нелегальных мигрантов.

«Мы вышлем тех людей, которые являются преступниками, наркоторговцами, принадлежат к бандитским группировкам, имеют судимости... Речь идет о двух миллионах человек, но их число может достигнуть и трех миллионов. Так вот, мы вернем их в те страны, откуда они прибыли, или посадим в тюрьму», – сказал Трамп в эфире.

Кроме того, Трамп в своем разговоре с ведущим коснулся темы возведения стены на границе с Мексикой с целью ограничить поток в Штаты иммигрантов-нелегалов. Стоит отметить, что новость о победе Трампа на выборах президента США 8 ноября «обвалила» курс мексиканского песо к доллару, а кабмин Мексики провел экстренное заседание.

Как отмечают эксперты, новоизбранный американский лидер отнюдь не шутит, когда говорит о возведении «высокого забора» между соседями американцами и мексиканцами, и от своих планов вряд ли откажется. Трамп уже раскрыл часть своих дальнейших действий, признав, что на отдельных отрезках рубежа с Мексикой могут в скором времени появиться «заградительные барьеры».

«В том, что касается строительного дела, мне нет равных», – отпустил шутку Дональд Трамп, являющийся гендиректором корпорации Trump Organization, которая владеет сетью отелей и высококлассных зданий в США.

Текст: Е. Скобелева