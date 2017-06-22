Происшествие в Техасе: во время влета потерпел катастрофу истребитель F-16

Речь идет об американском истребителе F-16, который разбился при взлете с военной аэродрома Эллингтон, американский город Хьюстон, штат Техас. Воздушное судно загорелось. Это сообщение принадлежит Объединенному командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).







О пилоте известно, что он катапультировался. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.





Обратим внимание, что самолет в момент катастрофы оказался оснащен вооружениями. Поэтому в связи с случившимся с территории в радиусе приблизительно 1,5 км вокруг места инцидента эвакуировали людей.









Текст: Т. Сокот



