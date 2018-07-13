Увеличилось число жертв ливневых дождей в Японии: оно достигло 195 человек

Число жертв сильных дождей, а также спровоцированных ими наводнений и оползней в Японии увеличилось. Оно уже достигло 195 человек. Приблизительно 20 человек числятся пропавшими без вести. Это заявление было сделано генеральным секретарем кабинета министров Ёсихидом Суга на пресс-конференции в Токио







Текст его сообщения следующий: "В результате ливней на западе страны погибли 195 человек, еще четверо находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи). Также 23 человека числятся пропавшими без вести".





Суга обратил внимание общественности на тот момент, что приблизительно 40 человек, в основном это люди из префектуры Хиросима, не выходят на связь.





До сих пор ликвидируют последствия наводнений и ищут пропавших. Нет порядка 70 тыс. человек.





Суга также проинформировал общественность о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посетивший 11 июля пострадавшую префектуру Окаяма, планирует отправиться в префектуру Эхимэ. Здесь зафиксирован достаточно большой ущерб от удара стихии.





Да, кстати, в эвакуационных центрах до сих пор находится приблизительно 6 тыс. человек. Они вынуждены были покинуть свои дома.





Что касается крупных японских автоконцернов Mazda и Mitsubishi, они спустя пять дней после остановки, приняли решение о возобновлении работы сразу нескольких своих заводов, которые находятся в пострадавших префектурах Ямагути, Хиросима и Окаяма.





Напомним, что столь мощные ливневые дожди обрушились на Японию еще в середине прошлой недели. Причина: воздействия тайфуна "Прапирун".





В некоторых районах страны только на протяжении нескольких дней выпало более 1000 мм осадков. Это спровоцировало разлив рек и сход оползней.

Текст: Т. Сокот



