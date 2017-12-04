Не хотите потерять зрение, потребляйте жирную рыбу
04.12.2017 18:23 / Наука / Прочли: 239 человек
Специалисты говорят, что жирная рыба защищает организм человека от возрастной потери зрения.
Желательно много употреблять огромного количества форели, селедки и сардин, чтобы защитить свой организм от слепоты. Этот вывод принадлежит ученым, которые проводили исследование на предмет изучения химического состава жирной рыбы. Было сказано, что содержащиеся в ней химические вещества увеличивают выживаемость критически важных для хорошего полноценного нормального зрения клеток.
Употребление столь огромного количества жирной рыбы – это самая эффективная профилактика возрастной потери зрения. Этот продукт содержит жирные кислоты Омега-3. Они способны увеличить выживаемость клеток, которые являются критически важны для полноценной защиты зрения, информируют общественность американские ученые. На что же способны кислоты Омега-3. Они активно помогают клеткам в глазах человека намного эффективней справляться со стрессом, который очень часто спровоцирован нехваткой кровоснабжения.
По этому поводу проводились лабораторные тесты, в ходе которых клетки глаз человека специалисты подвергали постоянному воздействию света. Это было необходимо для того, чтобы выяснить, насколько хорошо они способны справится с его воздействием. В процессе использования использования жирных кислот Омега-3 клетки способны намного лучше выдержать это испытание.
Обратим внимание, что миллионы людей страдают от того, что у них нарушено зрение. Во многих случаях это связано со старением. Зачастую нарушение зрения проявляется в виде возрастной макулодистрофии.
Как показали результаты исследования, жирные кислоты Омега-3 используются пожилыми людьми с целью профилактики слепоты. Сетчатка - это очень тонкий слой ткани. Она расположена в задней части глаза. Ее задача – конвектировать свет в сигналы, которые отправляются в мозг. Здесь они перерабатываются в образы. Однако, повреждения сетчатки – это причина дегенерации макулы. Она отвечает за то, что человек видит непосредственно перед собой, то есть , за центральное зрение. Обратим внимание, что этот тип зрение критически необходим для письма, чтения, разных цветов.
Невзирая на то, что в жирной рыбе содержатся кислоты Омега-6, которые вызывают воспаления, поэтому и представляют угрозу для зрения, их действие полностью способны подавить кислоты Омега-3. Обратим внимание, что категория людей, страдающая от возрастной потери зрения – это пожилые люди. Они практически в три раза чаще сталкиваются с подобными депрессиями. Слепота – это самая страшная разновидность инвалидности для огромного количества населения нашей планеты.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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