Ковид: Фаучи предупреждает о всплеске случаев заболевания после Дня благодарения

Выступая в воскресенье, доктор Энтони Фаучи сказал, что «еще не слишком поздно» для тех, кто еще не поехал, обуздать вирус, надев маски и социально дистанцируясь.



День благодарения обычно знаменует собой самую загруженную неделю для путешествий по США.

В США зарегистрировано более 13 миллионов случаев коронавируса и более 266000 человек умерли.

По состоянию на воскресенье число случаев Covid-19, зарегистрированных в ноябре, превысило четыре миллиона, что вдвое больше, чем в октябре.

В прошлом году около 26 миллионов человек прошли через аэропорты США за неделю, предшествующую празднику.

Эксперты в области здравоохранения призвали людей провести День Благодарения дома, но на этой неделе в аэропортах США отмечен самый загруженный период с середины марта.

Согласно статистике Управления транспортной безопасности, от 800000 до более чем одного миллиона путешественников проходили через контрольно-пропускные пункты в аэропортах США в любой день прошлой недели.

В другом телевизионном выступлении он рекомендовал путешественникам на День Благодарения поместить на карантин на время, «если это возможно».

Доктор Дебора Биркс, координатор по реагированию на коронавирус в Белом доме, повторила опасения доктора Фаучи, заявив, что людям, которые приехали на отдых, следует избегать встреч с родственниками старше 65 лет.

«Сейчас мы вступаем в этот всплеск после Дня благодарения, когда по стране заболеваемость в три, четыре и 10 раз больше, - сказала она. «Мы очень обеспокоены».

Между тем, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио говорит, что школы могут снова открыться в декабре, через несколько недель после того, как они были закрыты во второй раз. Родители жаловались, что бары и рестораны могут работать, но не школы.

А в Калифорнии, округ Лос-Анджелес, вводит новый трехнедельный карантин с понедельника, который запретит большинство публичных собраний и ограничит количество людей, допускаемых в магазины в любой момент.

На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний собираются обсудить внедрение вакцины с Консультативным комитетом по практике иммунизации.

Доктор Фаучи сказал, что вакцина – это «свет в конце туннеля».

Текст: Т. Сокот



