Ковид: Фаучи предупреждает о всплеске случаев заболевания после Дня благодарения
30.11.2020 11:07 / В мире / Прочли: 383 человек
В аэропортах США самый высокий уровень пассажиропотока с марта.Один из ведущих американских экспертов, который изучает вопрос заболеваний, предупредил, что в США может наблюдаться «всплеск за всплеском» случаев заболевания коронавирусом, когда люди возвращаются домой с праздника Благодарения.
Выступая в воскресенье, доктор Энтони Фаучи сказал, что «еще не слишком поздно» для тех, кто еще не поехал, обуздать вирус, надев маски и социально дистанцируясь.
День благодарения обычно знаменует собой самую загруженную неделю для путешествий по США.
В США зарегистрировано более 13 миллионов случаев коронавируса и более 266000 человек умерли.
По состоянию на воскресенье число случаев Covid-19, зарегистрированных в ноябре, превысило четыре миллиона, что вдвое больше, чем в октябре.
В прошлом году около 26 миллионов человек прошли через аэропорты США за неделю, предшествующую празднику.
Эксперты в области здравоохранения призвали людей провести День Благодарения дома, но на этой неделе в аэропортах США отмечен самый загруженный период с середины марта.
Согласно статистике Управления транспортной безопасности, от 800000 до более чем одного миллиона путешественников проходили через контрольно-пропускные пункты в аэропортах США в любой день прошлой недели.
В другом телевизионном выступлении он рекомендовал путешественникам на День Благодарения поместить на карантин на время, «если это возможно».
Доктор Дебора Биркс, координатор по реагированию на коронавирус в Белом доме, повторила опасения доктора Фаучи, заявив, что людям, которые приехали на отдых, следует избегать встреч с родственниками старше 65 лет.
«Сейчас мы вступаем в этот всплеск после Дня благодарения, когда по стране заболеваемость в три, четыре и 10 раз больше, - сказала она. «Мы очень обеспокоены».
Между тем, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио говорит, что школы могут снова открыться в декабре, через несколько недель после того, как они были закрыты во второй раз. Родители жаловались, что бары и рестораны могут работать, но не школы.
А в Калифорнии, округ Лос-Анджелес, вводит новый трехнедельный карантин с понедельника, который запретит большинство публичных собраний и ограничит количество людей, допускаемых в магазины в любой момент.
На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний собираются обсудить внедрение вакцины с Консультативным комитетом по практике иммунизации.
Доктор Фаучи сказал, что вакцина – это «свет в конце туннеля».
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
США исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма
14.12.2020 12:16 / В мире...
Covid-19: Трамп отвергает план по ранней вакцинации в Белом доме
14.12.2020 12:08 / В миреВакцина против COVID в США: ответы на три ключевых вопроса....
Когда Трамп получит вакцину?
14.12.2020 12:04 / ОбществоВ воскресенье официальные лица сообщили, что некоторые из первых вакцин будут зарезервированы для тех, кто раб...
Дети намибийского дипломата "убиты в Эфиопии"
14.12.2020 12:03 / КриминалВедущая газета Намибии опубликовала заявление заместителя премьер-министра страны, в котором говорится, что «с...
Brexit: новые торговые переговоры вселяют надежду в бизнес в Уэльсе
14.12.2020 12:00 / ЭкономикаПереходный период Великобритании к Brexit заканчивается 31 декабря....
“Внешний источник” стал причиной взрыва танкера в Саудовской Аравии
14.12.2020 11:58 / В миреНеустановленный "внешний источник" сбил нефтяной танкер под флагом Сингапура....
Казначейство и коммерция США подверглись кибератаке
14.12.2020 11:32 / КриминалСША не сообщили, кто стоит за атакой на их казначейство и коммерцию....
Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США - эксперты
14.12.2020 11:28 / ЭкономикаТорги свидетельствуют падение цен на нефть на мировом рынке. Эксперты связывают это с приходом отчетов об увел...
Торговые переговоры о Брексите: у процесса еще есть ноги, сообщил источник в Великобритании
14.12.2020 11:26 / ЭкономикаДжонсон: «Что бы ни случилось, у Великобритании все будет хорошо»....
О землетрясении магнитудой 4,5 близ Петропавловска-Камчатского
14.12.2020 11:16 / ПроисшествияРечь идет о землетрясении магнитудой 4,5 в Тихом океане. Оно произошло недалеко от юго-восточного побережья Ка...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар