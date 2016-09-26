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Как правильно собраться на отдых в Египет?

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Как правильно собраться на отдых в Египет?

26.09.2016 18:47 / Общество / Прочли: 126 человек

В Египте хорошо все – теплое море, ласковое солнце, древняя история с хорошей экскурсионной программой, улыбающиеся местные жители. Но перед многими часто возникает вопрос: как наиболее рационально собрать вещи на отдых?

Те, кто много путешествует, хорошо усвоили основное правило: в первую очередь, необходимо сложить документы. Это – паспорт, страховое свидетельство, авиабилеты и ваучеры, подтверждающие наличие трансфера и брони гостиницы. Приготовьте также 25 американских долларов на человека, чтобы Вам поставили визу в аэропорту Хургады (в Шарм-эль-Шейхе не надо).

Покупая туры в Египет, снимите копию паспорта, с которой можно смело выходить за пределы гостиницы. Сам паспорт, авиабилет и другие документы лучше оставить в сейфе гостиницы – так надежнее.

Заранее следует позаботиться об обмене на мелкие долларовые купюры – с крупных Вам могут не дать сдачу. Да и чаевые удобнее оставлять в размере 1 доллара.

Медикаменты и не только

Аптечка – также верный спутник путешественника. Положите туда лекарства, которые Вы привыкли употреблять при головных или других болях, при расстройстве желудочно-кишечного тракта, при повышении температуры, при возникновении аллергии – антигистаминные препараты. Приобретая горящие туры в Египет, помните, что также нелишними будут капли в нос и рассасывающие таблетки от болей в горле, бинт и пластырь, таблетки от укачивания (если Вы плохо переносите перелет).

Не забудьте солнцезащитные средства – на африканском континенте без них никуда. И на всякий случай – что-то против ожогов и дезинфекции рук.

Конечно же, все это можно купить в местной аптеке, но элементарные лекарства в Египте могут стоить очень дорого, да и названия у них могут быть другими – можно не сориентироваться, что же все-таки Вам надо.

Важная мелочевка

В современном обществе принято считать, что если у человека разрядился телефон, то он считается без вести пропавшим. Покупая туры в Египет, не забудьте положить в свою сумку зарядное устройство для телефона и других гаджетов, которые Вы планируете взять с собой. Запасная карта памяти сможет выручить Вас в критической ситуации.

В Египте большинство гостиниц предоставляют туристам мыло, шампунь, гель для тела, но все же подстрахуйтесь – положите в чемодан небольшие емкости с этими нужными мелочами. Нелишним будет увлажняющее средство для кожи. Не забудьте солнцезащитные очки, пляжную обувь и головной убор.

Что взять из одежды?

Египет – теплая страна, поэтому положите в чемодан элементарные летние вещи: майки, топы, брюки, шорты, купальники и плавки, теплые вещи – иногда прохладно может быть по вечерам.

Подразумевают быстрые сборы горящие туры в Египет, поэтому при планировании выезда на экскурсию, подберите специальные вещи – особенно женщины (чтобы были прикрыты грудь, плечи, колени). Во многих случаях актуален платок – не обязательно от мужских взглядов, но от ветра или песчаной бури.

В некоторых отелях премиум-класса могут не пустить в ресторан в пляжной одежде – в этом случае необходимо взять один-два что называется приличных наряда и пару обуви, тоже непляжной.

При сборе в Египет, помните, что сюда не следует набирать очень большое количество вещей – в этом нет необходимости.

Но обязательно возьмите хорошее настроение, позитивные эмоции, настройтесь не только отдохнуть, но и набраться впечатлений, новых знаний и ощущений.

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Источник: LadyVenus.ru
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