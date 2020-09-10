Мигранты из Мории: греческие корабли спасут 13000 человек от пожара
10.09.2020 22:17 / Происшествия / Прочли: 551 человек
Греция отправляет три корабля, чтобы помочь разместить тысячи мигрантов, тяжело спящих на острове Лесбос после того, как пожар уничтожил их переполненный лагерь.
Вторую ночь семьи спали на дорогах, в полях и на автостоянках после побега из лагеря Мория, где около 13 000 человек жили в нищете.
Напомним, что во вторник вечером Мориа охватил пожар, а в среду еще один уничтожил все оставшиеся палатки.
Около 400 подростков и детей доставили в материковую Грецию.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали план, согласно которому ЕС принимает около 400 несовершеннолетних без сопровождения взрослых с Лесбоса. Пока не ясно, доставят в материковую Грецию.
ЕС ранее пытался переселить мигрантов между разными государствами-членами, но только меньшинство перевели из переполненных лагерей в Греции и Италии. Систему квот отклонили представители группы государств-членов.
Греческий паром Blue Star Chios пришвартовался в Сигри, порту Лесбоса, примерно в 100 км (60 милях) от главного города Митилини. Он имеет возможность разместить 1000 мигрантов. Греция также отправляет два военно-морских корабля для обеспечения временного размещения.
Министр миграции Нотис Митарачи заявил, что около 2000 человек будут временно размещены на кораблях. Он также сказал, что предпринимаются усилия по обеспечению убежищем возле разрушенного лагеря Мория.
Митарачи сказал, что напряженность в лагере нарастала из-за 15-дневного карантина после того, как на прошлой неделе у мигранта был положительный результат на коронавирус.
К среде 35 человек, связанных с лагерем, дали положительный результат на коронавирус, и сейчас на Лесбосе опасаются, что большинство из них необходимо срочно найти.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Индонезия: тысячи людей протестуют против “сводного закона” о рабочих местах
08.10.2020 23:38 / В миреСо вторника тысячи протестующих вышли на улицы Индонезии....
Южнокорейский жилой дом охвачен пламенем
08.10.2020 23:29 / ПроисшествияМатериал снаружи здания спровоцировал быстрое распространение огня....
ФБР раскрыло "заговор" ополченцев с целью похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер
08.10.2020 23:19 / ПолитикаРаспоряжения Уитмер о коронавирусе вызвали споры в Мичигане....
Аборты в Испании: правительство работает над отменой правила о согласии родителей
08.10.2020 23:00 / ОбществоМинистр по вопросам равноправия Ирен Монтеро заявила, что реформа «более чем необходима»....
Нагорный Карабах: Армения обвиняет Азербайджан в обстреле Шушинского собора
08.10.2020 22:51 / В миреВнутри Храма Святого Спасителя в Шуше были разбросаны скамьи и завалы....
Беларусь: Россия объявила Тихановскую оппозиционера в розыск
08.10.2020 00:45 / ПолитикаСветлана Тихановская, ныне изгнанная из Беларуси, посетила Берлин....
Ураган "Дельта" обрушился на побережье Мексики
07.10.2020 23:58 / ОбществоНа фото туристы отдыхают на полу Конференц-центра Канкуна, превращенного в центр эвакуации, в преддверии прибы...
Сиднейский олень: бродячие животные удивляют местных жителей пригородов
07.10.2020 23:49 / ОбществоДва оленя бегут рысью по городской улице во вторник....
Пропавший посол Северной Кореи живет на юге
07.10.2020 23:41 / В миреСчиталось, что Чо Сон Гиль до исчезновения жил в Риме со своей женой и детьми....
Нагорный Карабах: Иран предупреждает о «региональной войне», актуальны боевые действия
07.10.2020 23:35 / В миреПрезидент Рухани призвал к миру, поскольку до сих пор продолжаются боевые действия между двумя соседями Ирана....
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар