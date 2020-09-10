Мигранты из Мории: греческие корабли спасут 13000 человек от пожара





Вторую ночь семьи спали на дорогах, в полях и на автостоянках после побега из лагеря Мория, где около 13 000 человек жили в нищете.

Напомним, что во вторник вечером Мориа охватил пожар, а в среду еще один уничтожил все оставшиеся палатки.

Около 400 подростков и детей доставили в материковую Грецию.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали план, согласно которому ЕС принимает около 400 несовершеннолетних без сопровождения взрослых с Лесбоса. Пока не ясно, доставят в материковую Грецию.

ЕС ранее пытался переселить мигрантов между разными государствами-членами, но только меньшинство перевели из переполненных лагерей в Греции и Италии. Систему квот отклонили представители группы государств-членов.

Греческий паром Blue Star Chios пришвартовался в Сигри, порту Лесбоса, примерно в 100 км (60 милях) от главного города Митилини. Он имеет возможность разместить 1000 мигрантов. Греция также отправляет два военно-морских корабля для обеспечения временного размещения.

Министр миграции Нотис Митарачи заявил, что около 2000 человек будут временно размещены на кораблях. Он также сказал, что предпринимаются усилия по обеспечению убежищем возле разрушенного лагеря Мория.

Митарачи сказал, что напряженность в лагере нарастала из-за 15-дневного карантина после того, как на прошлой неделе у мигранта был положительный результат на коронавирус.

К среде 35 человек, связанных с лагерем, дали положительный результат на коронавирус, и сейчас на Лесбосе опасаются, что большинство из них необходимо срочно найти.

Текст: Т. Сокот



