Снова неспокойно в секторе Газа: израильский танк дал залп по наблюдательному посту ХАМАС

Этот инцидент случился после того, как у разделительного забора на границе военные Армии обороны Израиля обнаружили фугас. Он был установлен палестинцами Кстати, этот фугас тоже подорвали.



В результате танкового залпа на наблюдательном посту ХАМАС погибли два человека.





Текст: Т. Сокот



