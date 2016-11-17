Родители погибшего в Сирии солдата написали письмо французскому президенту

Спикер российского МИД рассказала, что семья погибшего в Сирии российского военного Прохоренко обратилась с письмом к президенту Франции Франсуа Олланду. В своем обращении мать русского офицера, Героя РФ просит Париж соединить силы с Москвой для борьбы с террористами.

Захарова прочла отрывок из письма матери солдата французскому лидеру: «Господин президент, почему вы после всех этих ужасных терактов в Париже и Ницце, когда наши сердца были вместе с французами, не предприняли абсолютно ничего, чтобы отомстить за невинно убиенных жертв? Наши народы отважно, стоя плечом к плечу, сражались за свободу Франции, всего мира во время Второй мировой войны. Сейчас, когда международный терроризм, как и нацисты в прошлом веке, угрожает миру, вы делаете вид, что эти звери – какая-то оппозиция, с которой полагается устраивать переговоры. Думали ли бы вы так же, если бы, не приведи Господь, ваш собственный ребенок оказался в их руках? Наш сын пожертвовал собственной жизнью, чтобы этого не допустить. Сколько еще крови должно пролиться, чтобы вы осознали: лишь вместе наши народы могут остановить и побороть эту чуму нашего века».

Напомним, в марте нынешнего года Министерство обороны РФ уведомило о гибели 25-летнего российского офицера спецназа в Сирии. Старший лейтенант Прохоренко был убит во время наведения авиаударов по террористам около Пальмиры.

Текст: Е. Скобелева