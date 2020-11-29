Десятки сельскохозяйственных рабочих погибли в результате безумной атаки в Нигерии





Более 43 человек убиты в результате того, что президент Нигерии назвал «безумным» нападением на северо-востоке Нигерии в субботу.

Нападавшие связали сельскохозяйственных рабочих, работающих на рисовых полях, и перерезали им глотки недалеко от Майдугури, столицы штата Борно.

Это одно из самых серьезных нападений за последние месяцы в регионе, где действуют повстанческие группировки «Боко Харам» и «Исламское государство в Западной Африке».

Никто еще не взял на себя ответственность за случившееся.

Текст: Т. Сокот



