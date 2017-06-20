В Томской области в результате порыва ветра жесткую посадку совершил Ми-8

В СМИ обнародована следующая информация: - "при взлете с вертолетной площадки "Кедровый - Шангинское месторождение" в результате порывов ветра совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа".

Речь идет о вертолете Ми-8, который принадлежит авиакомпании "Алтайские авиалинии". Он совершил жесткую посадку в городском округе Кедровый, Томская область.

На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют.

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