Ученые подсчитали оптимальное количество сексуальных партнеров для обоих полов
24.12.2016 19:11 / Наука / Прочли: 278 человек
Как ни странно, невзирая на то, что живем мы во времена, довольно раскрепощенные в плане секса, ни современные женщины, ни мужчины не желают, чтобы у их "половинок" был слишком богатый интимный опыт. Какой ответ на вопрос "сколько у тебя было до меня?" устраивает представителей обоих полов — читайте ниже.
Ученые-сексологи из Американской ассоциации врачей-сексологов провели интересное исследование на довольно-таки щекотливую тему. Они опросили порядка 200 человек, и женщин, и мужчин, о том, какое количество сексуальных партнеров у современного "хомо сапиенс", по их мнению, свидетельствует о его распущенности.
Оказалось, что и мужчины, и женщины не хотели бы, чтобы у их "вторых половинок" до них было более двух партнеров для секса. То есть и сильную половину человечества, и прекрасную устраивает, когда у их возлюбленных до судьбоносной встречи с ними были сексуальные отношения не более, чем с двумя партнерами. Цифра секс-партнеров, превышающая три, считают опрошенные, характеризует человека как распущенного и придерживающегося вольных взглядов, что касается половой жизни. Меньшее количество, по мнению респондентов, говорит о сексуальной неопытности.
Также сексологи установили, проанализировав данные анкетирования, что и женщины, и мужчины стараются не заводить серьезных отношений с партнерами, которые до них переспали с более чем шестью партнерами. А вот когда оказывается, что у того, кто вызывает в них чувства, до них вообще не было никакого интимного опыта, чувствуют скорее радость, чем разочарование: мол, пусть не изощрен в постели, зато всецело будет принадлежать мне. Как видим, люди в столь деликатных вопросах, как любовь и отношения, являются в своем большинстве собственниками и эгоистами, не желая делить объект любви ни с кем, пусть даже речь идет о прошлом.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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