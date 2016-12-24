Ученые подсчитали оптимальное количество сексуальных партнеров для обоих полов





Оказалось, что и мужчины, и женщины не хотели бы, чтобы у их "вторых половинок" до них было более двух партнеров для секса. То есть и сильную половину человечества, и прекрасную устраивает, когда у их возлюбленных до судьбоносной встречи с ними были сексуальные отношения не более, чем с двумя партнерами. Цифра секс-партнеров, превышающая три, считают опрошенные, характеризует человека как распущенного и придерживающегося вольных взглядов, что касается половой жизни. Меньшее количество, по мнению респондентов, говорит о сексуальной неопытности.





Также сексологи установили, проанализировав данные анкетирования, что и женщины, и мужчины стараются не заводить серьезных отношений с партнерами, которые до них переспали с более чем шестью партнерами. А вот когда оказывается, что у того, кто вызывает в них чувства, до них вообще не было никакого интимного опыта, чувствуют скорее радость, чем разочарование: мол, пусть не изощрен в постели, зато всецело будет принадлежать мне. Как видим, люди в столь деликатных вопросах, как любовь и отношения, являются в своем большинстве собственниками и эгоистами, не желая делить объект любви ни с кем, пусть даже речь идет о прошлом.





Текст: Е. Скобелева