Участник популярного кулинарного телешоу разбился на дороге

Как отмечают в полиции, предварительно известно, что 34-летний водитель «Toyota Premio» (Илья Посохин) не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Nissan Tino». Водитель первой иномарки скончался на месте. Его пассажирка и пассажир из второй иномарки с травмами госпитализированы.

Шеф-повар Илья Посохин прославился благодаря участию в телепроекте "Адская кухня" (2012-2013 годы). Он был призером IV Приморского кулинарного фестиваля, открытого кулинарного кубка Владивостока, всероссийского фестиваля "Кулинарное наследие – Дальний Восток". Посохин работал в нескольких престижных ресторанах приморской столицы.

Текст: Е. Скобелева