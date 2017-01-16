Участник популярного кулинарного телешоу разбился на дороге
В Анучинском районе Приморского края накануне вечером погиб известный приморский шеф-повар, участник телепроекта "Адская кухня" Илья Посохин. Брат погибшего рассказал журналистам, что вероятной причиной аварии была скользкая дорога и ограниченная видимость из-за падавшего снега. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники краевого ГИБДД.
Как отмечают в полиции, предварительно известно, что 34-летний водитель «Toyota Premio» (Илья Посохин) не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Nissan Tino». Водитель первой иномарки скончался на месте. Его пассажирка и пассажир из второй иномарки с травмами госпитализированы.
Шеф-повар Илья Посохин прославился благодаря участию в
телепроекте "Адская кухня" (2012-2013 годы). Он был призером IV
Приморского кулинарного фестиваля, открытого кулинарного кубка Владивостока,
всероссийского фестиваля "Кулинарное наследие – Дальний Восток". Посохин
работал в нескольких престижных ресторанах приморской столицы.
Текст: Е. Скобелева