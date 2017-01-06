У мультфильма о героях Простоквашино будет продолжение

На данный момент мультипликаторы заняты переездом в новое здание на улице Академика Королева. Ожидается, что полное переселение займет не меньше двух-трех месяцев. А на базе нового комплекса, как отмечал руководитель студии Глеб Давыдов, можно было бы создать Центр российский анимации.



Разрешение на строительство двух производственно-административных зданий на улице Академика Королева киностудия "Союзмультфильм" получила в июне 2016 года. Общая площадь двух зданий составит полторы тысячи квадратных метров.

Текст: Е. Скобелева