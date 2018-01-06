ЧП в московських аеропортах: по причине непогоды задержаны десятки рейсов

Обратим внимание на то, что столичные аэропорты не пристановили свою работу по причине сильного снега в регионе. Что касается решения о посадке, его принимают командиры воздушных судов, информируют общественность представители авиадиспетчерских служб авиаузла.



Так, было задержано пять рейсов во «Внуково», в «Шереметьево» - 15. Это данные сервиса «Яндекс.Расписания». В «Домодедово» задержали 10 рейсов и девять отменили.

Текст: Т. Сокот



