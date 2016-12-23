Юрий Лужков пережил клиническую смерть





Из источника в медицинских кругах известно, что уважаемый пациент столичной клиники уже чувствует себя намного лучше, угроза его жизни, к счастью, миновала.





Тем временем официальный пресс-секретарь некогда высокопоставленного чиновника отрицает, что Лужкова увезли из дома в больницу реанимобилем. По словам пресс-серетаря экс-мера, Юрий Михайлович просто обратился к врачам и имеет на это право, как и любой гражданин.



