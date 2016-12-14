В Подмосковье в результате ДТП с участием автобуса пострадали люди

Речь идет о том, что автобус столкнулся с BMW. Происшествие произошло в подмосковном Ногинске. В результате аварии пострадали сразу пять пассажиров автобуса. Это сообщение пресс-службы областной полиции.







Здесь о происшествии сообщили следующее: - "на 40-м километре Горьковского шоссе на повороте в автобус врезался автомобиль марки BMW. В результате столкновения в автобусе пострадали пять пассажиров".





На место ЧП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства аварии.





Текст: Т. Сокот



