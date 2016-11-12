Происшествие в аэропорту Лейпцига: загорелся украинский самолет-гигант "Мрия"

Речь идет о крупнейшем в мире самолете АН-225 "Мрия" ("Мечта"), который загорелся при посадке в аэропорту, город Лейпциг.







Воздушное судно совершило посадку в немецком аэропорту в 21-й раз. Однако, в СМИ представлена информация о том, что изначально все пошло не по плану. Ее содержание следующее: - "прежде самолет всегда приземлялся на южную посадочную полосу, однако в этот раз по неизвестным причинам выбрал северную".





После того как самолет все же прибыл на прежнее место стоянки, из одного из его двигателей неожиданно вырвалось пламя. На место инцидента сразу прибыли пожарные расчеты. Пилоты в свою очередь остановили подачу топлива в двигатели. Огонь потух сам собой. Пожарные сообщили следующее: - "воспламенение подобных двигателей не является чем-то необычным".





Дальше проверялся двигатель самолета. Он загружен был 160 тоннами груза. Потом продолжился полет в Чили через Исландию.





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Т. Сокот



