Евровидение-2017 могут перенести из Киева в Москву
04.12.2016 14:03 / Музыка / Прочли: 145 человек
О вероятности такого развития событий в случае, если Украина и дальше будет затягивать с подготовкой и организацией песенного конкурса, Европейский вещательный союз предупреждал украинские власти и ранее.
В следующий четверг, 8 декабря, Европейский вещательный союз на генеральной ассамблее будет принимать решение о целесообразности проведения международного песенного конкурса Евровидение 2017 года в столице Украины Киеве. Так как в Украине возникли трудности с подготовкой к музыкальному состязанию, организационный комитет конкурса не исключает возожности. что он будет перенесен из Киева в Москву.
Напомним, в финале Евровидения-2016, состоявшемся в мае в шведском Стокгольме, победу одержала украинская исполнительница Джамала со своей песней с политическим подтекстом "1944", а соответственно, право принимать в следующем году песенный конкурс предоставили Украине. Но украинские власти отнеслись к организационным вопросам без надлежащей серьезности, вследствие чего проведение Евровидения-2017 в их стране оказалось под реальной угрозой срыва.
Бюрократические проволочки, внутренние и финансовые проблемы телекомпании (Национальной телекомпании (НТКУ) Украины), ответственной за реализацию проекта в Украине, подтолкнули ЕВС к тому, чтобы призадуматься о смене страны-хозяйки, которая примет интернациональное шоу. И ею может стать Россия, завоевавшая в прошлом году третье место (в Стокгольме выступал, покорив сердца европейцев, Сергей Лазарев). Так как на второй ступеньке прошлой весной оказалась автралийка, а Австралия, согласно условиям договора, не может принимать конкурс на своей территории, это право может автоматически перейти к России.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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