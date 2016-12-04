Евровидение-2017 могут перенести из Киева в Москву





Напомним, в финале Евровидения-2016, состоявшемся в мае в шведском Стокгольме, победу одержала украинская исполнительница Джамала со своей песней с политическим подтекстом "1944", а соответственно, право принимать в следующем году песенный конкурс предоставили Украине. Но украинские власти отнеслись к организационным вопросам без надлежащей серьезности, вследствие чего проведение Евровидения-2017 в их стране оказалось под реальной угрозой срыва.





Бюрократические проволочки, внутренние и финансовые проблемы телекомпании (Национальной телекомпании (НТКУ) Украины), ответственной за реализацию проекта в Украине, подтолкнули ЕВС к тому, чтобы призадуматься о смене страны-хозяйки, которая примет интернациональное шоу. И ею может стать Россия, завоевавшая в прошлом году третье место (в Стокгольме выступал, покорив сердца европейцев, Сергей Лазарев). Так как на второй ступеньке прошлой весной оказалась автралийка, а Австралия, согласно условиям договора, не может принимать конкурс на своей территории, это право может автоматически перейти к России.