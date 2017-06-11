В результате активности вулканов на Камчатке задерживаются два рейса
11.06.2017 20:05 / Происшествия / Прочли: 249 человек
Оба они из Москвы. Что касается причины переноса рейсов из Шереметьева и Внукова – это подъем пепловых облаков от вулканов Шивелуч и Ключевской на высоту более 8 км.
В результате случившегося сегодня было прийнято решение, чтобы выполнение двух авиарейсов из Москвы перенести по причине выбросов пепла двумя вулканами на Камчатке. Причина - подъем пепловых облаков на высоту свыше 8 км. Это в некоторой степени представляет опасность для самолетов. Таково сообщение пресс-службы главного управления МЧС по Камчатскому краю.
Текст сообщения носит следующий характер: - "на Камчатке из-за активности вулканов Шивелуч и Ключевской перенесен прилет нескольких авиарейсов. Перенесены рейсы SU1730 Москва (Шереметьево) - Петропавловск-Камчатский и ПЛ6385 Москва (Внуково) - Петропавловск-Камчатский".
О том, существует ли возможность возобновления рейсов, такая информация отсутствует.
Главный аэропорт полуострова Елизово продолжает свою работу в штатном режиме. Все остальные рейсы, в том числе и местные, выполняются согласно расписанию.
Пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю проинформировала общественность о том, что утром 11 июня на вулкане Ключевской, Камчатка, специалистами зарегистрирован выброс пепла в пределах 5 км.
Текст сообщения носит следующий характер: - "пепловый выброс на вулкане Ключевской, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), был зафиксирован утром 11 июня. Его высота составила до 5 км над уровнем моря".
Вчера, 10 июня, сразу два вулкана на Камчатке были активны. Они выбросили столбы пепла. Так, утром пепловый выброс на высоту в 7 км случился на вулкане Ключевской. На протяжении дня вулкан Шивелуч тоже выбросил два столба пепла высотой в пределах от 6 до 8 км.
Поэтому, начиная с 9 июня, произошло уже три выброса пепла на этом вулкане. Пепловое облако распространилось на 105 километров в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. "На пути распространения населенных пунктов нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской в этом районе не проходят",- подчеркивают спасатели.
Соответственно с прогнозом информационного ресурса TOKYO VAAK, возможно, что прохождение пеплового шлейфа состоится на высоте до восьми километров. Это будут южные районы полуострова (Елизовский, Мильковский, Усть-Большерецкий муниципальные районы, Вилючинский, Петропавловск-Камчатский городские округа) в сторону Охотского моря.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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