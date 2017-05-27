Китайское руководство надеется встретить индийское на следующей встрече One Belt One Road в 2019 году

Китай пригласил премьер-министра Нарендру Моди и других министров на One Belt One Road (ОБОР) в Пекин, однако им не посчастливилось присутствовать на встрече. Кстати, на ней были и некоторые индийские ученые. Это сообщение принадлежит Ма Чанву в Калькутте. Он сказал, что представители из 130 стран приняли участие в совещании OBOR.



Жанву сообщил об идея ОБОР. Ее суть заключается не в том, чтобы сформировать небольшой блок против какой-либо страны, а в том, чтобы изучить возможности совместной работы.

Обратим внимание, что внешняя политика Китая основывалась на пяти принципах «Панчхеля», сказал Жанву, добавив, что его страна всегда верила в ненападение и мирное сосуществование с соседями.

Генеральный консул Китая сказал, что у двух стран есть разногласия, которые не могут быть решены в краткосрочной перспективе, но они контролируются через переговоры.

Чжанву сказал: «Некоторые видят в Китае угрозу безопасности». «Мы очень уважаем Индию, но есть опасения, что Китай строит космические корабли.

Для нормального экономического сотрудничества между двумя странами важна атмосфера двусторонних отношений. Он сказал следующее: - «я с тревогой смотрю на медленный прогресс экономических отношений между Индией и Китаем в области торговли и инвестиций. В ближайшие пять лет Китай инвестирует 750 миллиардов долларов и импортирует 8 триллионов долларов товаров и услуг».

Чжанву надеялся, что Индия сможет получить большой кусок этих инвестиционных и импортных заказов.





Текст:

Т. Сокот



