Китайское руководство надеется встретить индийское на следующей встрече One Belt One Road в 2019 году
27.05.2017 19:40 / В мире / Прочли: 158 человек
Сегодня генеральный консул Китая Ма Жанву выразил разочарование в связи с тем, что премьер-министр Нарендра Моди не присутствовал на недавно завершившемся собрании OBOR в Пекине и выразил надежду, что индийское руководство примет участие в следующем заседании в 2019 году в том же месте.
Китай пригласил премьер-министра Нарендру Моди и других министров на One Belt One Road (ОБОР) в Пекин, однако им не посчастливилось присутствовать на встрече. Кстати, на ней были и некоторые индийские ученые. Это сообщение принадлежит Ма Чанву в Калькутте. Он сказал, что представители из 130 стран приняли участие в совещании OBOR.
Жанву сообщил об идея ОБОР. Ее суть заключается не в том, чтобы сформировать небольшой блок против какой-либо страны, а в том, чтобы изучить возможности совместной работы.
Обратим внимание, что внешняя политика Китая основывалась на пяти принципах «Панчхеля», сказал Жанву, добавив, что его страна всегда верила в ненападение и мирное сосуществование с соседями.
Генеральный консул Китая сказал, что у двух стран есть разногласия, которые не могут быть решены в краткосрочной перспективе, но они контролируются через переговоры.
Чжанву сказал: «Некоторые видят в Китае угрозу безопасности». «Мы очень уважаем Индию, но есть опасения, что Китай строит космические корабли.
Для нормального экономического сотрудничества между двумя странами важна атмосфера двусторонних отношений. Он сказал следующее: - «я с тревогой смотрю на медленный прогресс экономических отношений между Индией и Китаем в области торговли и инвестиций. В ближайшие пять лет Китай инвестирует 750 миллиардов долларов и импортирует 8 триллионов долларов товаров и услуг».
Чжанву надеялся, что Индия сможет получить большой кусок этих инвестиционных и импортных заказов.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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