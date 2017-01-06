В Минской области помощница при женском монастыре убила настоятельницу
Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря в Борисовском районе Минской области найдена убитой. По факту гибели матушки Василисы проводится следствие, выясняются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.
Сотрудники полиции Белоруссии задержали женщину, подозреваемую
в убийстве, - сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета
по Минской области Татьяна Белоног. Задержанной назначена психолого-психиатрическая
экспертиза.
По информации портала mlyn.by, настоятельницу монастыря убили
накануне вечером. В Подозреваемой является одна из женщин, приходившая помогать
послушницам в монастыре. Прощание с погибшей игуменьей состоится 8 января.
Игуменья Василиса родилась в 1949 году в городе Соснице
Черниговской области (Украина). Окончила исторический факультет Черниговского
педагогического института, долгое время
была школьным учителем. С 2001 года служила послушницей Свято-Елисаветинского
женского монастыря. В 2004-м приняла монашеский постриг и по благословению митрополита
Минского и Слуцкого Филарета стала настоятельницей Свято-Ксениевского православного
женского монастыря в деревне Барань.
Текст: Е. Скобелева