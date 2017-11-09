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Европлан участвует в госпрограмме льготного лизинга легковых автомобилей

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Европлан участвует в госпрограмме льготного лизинга легковых автомобилей

09.11.2017 20:31 / Автомобили / Прочли: 566 человек

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в «САФМАР Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, участвует в расширенной программе льготного автолизинга, запущенной Министерством промышленности и торговли России.

 В рамках реализуемой программы у клиентов появилась возможность приобрести не только коммерческую технику, но и легковые автомобили. Размер субсидируемой скидки для клиентов обновленной лизинговой программы составляет до 12,5% — для юридических лиц, участвующих в дополнительных программах «Свое дело» и «Российский фермер».

Воспользоваться программами могут все категории покупателей: компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Для приобретения автомобиля со скидкой необходимо заключить договор лизинга сроком от 1 года, с авансовым платежом не менее 12,5% и не более 49% от стоимости транспортного средства. Размер скидки не может превышать 625 тыс. рублей на один предмет лизинга.

Так, в Европлане можно приобрести в лизинг автомобиль Hyundai Solaris (рекомендованная стоимость 624 900 рублей) на срок 60 месяцев, ежемесячный платеж при таком условии составит 9 769,17 рублей. Данное предложение позволяет сэкономить до 78 112,5 рублей, благодаря адресной программе субсидирования1.

Также в Европлане по адресной программе субсидирования можно приобрести автомобили всех марок, входящих в программу: Peugeot, Citroen, Toyota, Ford, Kia, Nissan, Hyundai, VOLKSWAGEN, SKODA, LADA, Renault.

1По условиям программы размер скидки составляет 12,5% от цены автомобиля, но не более предельного размера, установленного в зависимости от ее вида.

Компания Европлан:

АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Дополнительные услуги Европлана для клиентов включают в себя страхование автомобилей, регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и услугу трейд-ин.

Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 252 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана стали более 69 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей.

Европлан входит в ТОП-25 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году Европлан был признан «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards), в 2016 году — «Лучшей автолизинговой компанией России» (Acquisition International) и «Лучшей компанией 2016» в категории «Финансовый лизинг России» (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ — 2016» (по данным исследования Эксперт РА).

Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан», Европлан) осуществляет лизинговую деятельность как полный правопреемник ПАО «Европлан»[1] после выделения из него в качестве 100% дочернего юридического лица.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Солдаткина Виктория

Пресс-служба АО «ЛК «Европлан»

Тел.: +7 (495) 786-80-80 доб. 50453

Email: pr@europlan.ru

www.europlan.ru

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Источник: LadyVenus.ru
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