Врач об необходимости дезинфекции улиц: больные кашляют, плюют





Эксперт говорит, что дезинфекция нужна в городах, там где ходят много людей.

Врач сказал, что "Люди же дышат, плюют". Врач объяснил, что если, к примеру, носитель вируса вышел на улицу и покашлял там, то все это опускается на землю. Потом может поднять ветер.

Поэтому улицы желательно обрабатывать, если уж не дезинфицирующим средством, то хотя бы промывать струей воды.

Для тех граждан, если им нужно пройти по улице, где собралось досточно много людей, профессор рекомендовал не снимать маску. Люди, вернувшись домой, не только должны тщательно вымыть руки, но и промыть нос морской водой.

Текст: Т. Сокот



