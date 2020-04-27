Ученые о продуктах, вызывающих бессонницу

Был проанализирован рацион более 40 тысяч женщин в постменопаузе. Оказалось, что сахар, белый хлеб и рис повышают уровень сахара в крови, а это, в свою очередь, приводит к бессоннице. Организм выделяет большое количество инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. Этот процесс вызывает выброс гормонов – адреналина и кортизола, оказывающих возбуждающий эффект и вызывающих нарушение сна.



Исследователи посоветовали чаще употреблять в пищу овощи и фрукты. Они благотворно оказывают влияние на сон. Женщины, потреблявшие богатые клетчаткой фрукты и овощи, не имели проблем с бессонницей. Изменение рациона - более эффективный и дешевый способ лечения. Употребление медикаментов и использование когнитивно-поведенческой терапии имеет огромное количество побочных эффектов.

Ученые говорят, что им нужны рандомизированные клинические испытания, чтобы определить, можно ли использовать специальные диеты, направленные на решение проблемы бессонницы.





Текст: Т. Сокот



