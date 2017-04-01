Ирина Шейк показала естественную красоту

На кадрах девушка демонстрирует свою замечательную фигуру. Никаких намеков на беременность нет. Вероятно, фотосессия состоялась немного ранее. Ведь, как известно, сейчас модель ждет ребенка от американского актера Брэдли Купера и все свое свободное время уделяет семье и отдыху, а не работе. Напомним, что ранее Ирина состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Автором снимка стал известный немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг, который вместе с изданием реализовывает спецпроект под названием Natural Beauty ("Естественная красота"). В проекте принимали участие нидерландская топ-модель Лара Стоун и британская актриса Кейт Мосс. На снимках девушки тоже продемонстрировали свою натуральную красоту.

Текст: Е. Скобелева