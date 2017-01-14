В Турции становится возможна президентская форма правления

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило огромное количество поправок в Конституцию. Среди них есть та, которая касается перехода к президентской форме правления.



Несколько слов о пакете поправок в Конституцию. Он насчитывает всего 18 пунктов. К этому времени уже парламентом приняты поправки, непосредственно имеющие отношение к полномочиям президента. Таким образом у президента будет возможность назначать и снимать с постов министров и увольнять судей Верховного суда. Кстати, также отменили требование о невозможности совмещения поста президента с председательством в политической партии.

Обратим внимание, что конституционные поправки предусматривают снизить возраст для кандидатов в депутаты с 25 до 18 лет, увеличив одновременно число депутатов парламента на 50 человек, то есть, с 550 до 600.

В том случае, если за внесение изменений в Конституцию проголосует большинство, эти поправки вынесут на референдум. Реформу вполне реально провести без него, но только в том случае, если за нее проголосуют более 367 депутатов.

Ранее в СМИ было сообщение о том, что в Турции полиция разогнала акцию протеста против расширения полномочий Эрдогана.

Текст: Т. Сокот



