В массовой аварии на дороге в Болгарии есть десятки пострадавших
Массовое ДТП с тремя десятками пострадавших произошло ранним утром в Болгарии. Дорожный инцидент зафиксирован на трассе «Фракия», вблизи от города Ихтиман.
На данный момент
известно, что речь идет сразу о трех авариях. Причем в одной из них столкнулись
почти 40 транспортных средств. Есть информация о большом количестве
пострадавших, но пока ничего неизвестно о жертвах.
Как сообщают экстренные службы Болгарии, различные травмы получил 31 человек. Четверых участников ДТП госпитализировали в довольно тяжелом состоянии. Среди пострадавших также оказались дети.
Так, двое детей 8-ми и 12-ти лет были доставлены в больницу с челюстно-лицевыми повреждениями. Травма бедра диагностирована у 15-летнего подростка, у 13-летнего – сотрясение головного мозга.
По предварительным выводам, причиной массовой аварии мог стать густой туман,
клубившийся над проезжей частью и ограничивающий видимость. Кроме того, ситуацию
усугубило распространение дыма со свалки, горящей неподалеку от трассы.
Текст:
Е. Скобелева