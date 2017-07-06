В массовой аварии на дороге в Болгарии есть десятки пострадавших

На данный момент известно, что речь идет сразу о трех авариях. Причем в одной из них столкнулись почти 40 транспортных средств. Есть информация о большом количестве пострадавших, но пока ничего неизвестно о жертвах.



Как сообщают экстренные службы Болгарии, различные травмы получил 31 человек. Четверых участников ДТП госпитализировали в довольно тяжелом состоянии. Среди пострадавших также оказались дети.

Так, двое детей 8-ми и 12-ти лет были доставлены в больницу с челюстно-лицевыми повреждениями. Травма бедра диагностирована у 15-летнего подростка, у 13-летнего – сотрясение головного мозга.

По предварительным выводам, причиной массовой аварии мог стать густой туман, клубившийся над проезжей частью и ограничивающий видимость. Кроме того, ситуацию усугубило распространение дыма со свалки, горящей неподалеку от трассы.

Текст:

Е. Скобелева