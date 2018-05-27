Приблизительно 30 рейсов в числе задержанных или их отменили в аэропортах Москвы

Данные сервиса «Яндекс.Расписания» таковы, что в Домодедово было задержано четыре рейса.



Кстати, еще полтора десятка рейсов задержали в Шереметьево. Иная ситуация во Внуково. Здесь отменили два рейса и семь задержали.

Текст: Т. Сокот



