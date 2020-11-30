Вирусолог о сроках стабилизации эпидемситуации в России





Он говорит, что «Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла».

Вирусолог считает, что вакцинация населения и усиление масочного режима максимально снизят заболеваемость.

Также увеличилось число переболевших и бессимптомных – все это взносы «в копилку иммунной прослойки», которая вырастет до 60%, чтобы создать для вируса тупиковую ситуацию.

Зуев говорит о том, что активность коронавируса связана со сменой сезонов года. Инфекция встала в ряд с иными вирусами (грипп, ОРВИ). Напмоним, что их вспышки начинаются поздней осенью и ранней весной.

Текст: Т. Сокот



