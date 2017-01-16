Увеличилось число жертв авиакатастрофы в Киргизии

Число жертв крушения грузового самолета Boeing 747, Киргизия, увеличилось до 37 человек. Это сообщение МЧС республики.







Текст сообщения носит следующий характер: - "В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, по информации на 11:24 (8:24 мск) около 15 домов разрушено и погибли 37 человек. Возгорание на грузовом самолете локализовано".









Ранее в СМИ была информация о 35 погибших.





Напомним, что грузовой Boeing 747 рухнул на дачный поселок Дача-Суу. Здесь постоянно проживали люди. Всего можно здесь насчитать 43 участка. В результате случившегося как минимум 32 одноэтажных жилых оказались повреждены или разрушены.





На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.





Текст: Т. Сокот



