Пассажиры петербургской маршрутки травмировались при опрокидывании автобуса

В происшествии пострадали четыре пассажира маршрутки. 26-летний мужчина получил травму шеи. В травмпункт Пушкинского района доставлена 45-летняя жительница Пушкина с ушибом плеча. 26-летняя женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. А 32-летняя жительница Великого Новгорода получила сотрясение мозга, перелом ребер и рваную рану на лице.

Водитель маршрутки утверждает, что съехал с дороги, поскольку его кто-то подрезал. В том время как очевидцы говорят, что у маршрутки не было препятствий на дороге. Причины ДТП и виновника должны установить полицейские, которые проводят разбирательство по данному факту.

Текст: Е. Скобелева