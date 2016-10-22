В Японии у пассажира в аэропорту взорвался Galaxy Note 7

Об инциденте проинформировало Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма островного государства.



Во время осмотра работники аэропорта обратились к мужчине с просьбой показать его мобильный телефон. Работники воздушного причала растолковали соотечественнику, что в виду ставших нередкими случаев воспламенения гаджетов этой марки и модели с недавних пор действует запрет на их перевозку в пассажирских лайнерах.

Специалисты настояли, чтобы владелец вынул батарею из аппарата и передал его им. Но в ходе извлечения аккумулятора устройство сильно нагрелось и задымило прямо в руках у хозяина. К счастью, пожар предупредили, обдав проблемный смартфон струей из огнетушителя. Во время ЧП никто не пострадал.

Буквально на днях, а именно 17 октября, ключевые японские авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways ввели запрет на провоз на борту своих воздушных суден смартфонов модели Samsung Galaxy Note 7. До этого на такие ограничительные меры вынужденно пошли в Соединенных Штатах, Финляндии, Италии и ряде других государств.

Текст: Е. Скобелева