В результате ДТП в Абхазии президент Южной Осетии не пострадал

В ходе ДТП в Абхазии президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не пострадал, в то время как многочисленные СМИ проинформировали совсем о другом. Характер той информации следующий: президент Южной Осетии попал в больницу после ДТП в Сухуме. Обратим внимание, что из достоверных источников стало известно, что сейчас Бибилов направляется на поезде домой.







Однако, в аварию попала одна из машин, которая двигалась не в составе кортежа. Это объяснение принадлежит Дине Гассиевей, пресс-секретарю главы республики.





Шассиева сообщила, что "ни президент, ни кортеж в ДТП не попадал. Отдельная машина, двигавшаяся отдельно от кортежа, съехала с дороги. Находившиеся в машине прошли медобследование".





В настоящий момент делегация, которая находилась с официальным визитом в Абхазии, благополучно возвращается на поезде домой.





Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия опроверг информацию, которая касается президента Южной Осетии, а исенно того, что он в республике попал в ДТП.





В СМИ обнародована следующая информация: - "Сегодня Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба (президент Абхазии) провели рабочую встречу на госдаче в Новом Афоне, после чего президент Южной Осетии отбыл обратно в Цхинвал. До границы с Краснодарским краем его сопровождал вице-президент Виталий Габния. Так что информация о том, что глава Южной Осетии попал в ДТП, не соответствует действительности".





В министерстве здравоохранения Абхазии уточнили следующую информацию: после аварии в больницу попали три человека, один госпитализирован.





Представитель министерства сообщил следующее: - "В результате ДТП пострадали три человека, двоим госпитализация не понадобилась, после получения первой медицинской помощи они были отпущены. Третьему сделана операция, его состояние стабильное и не вызывает опасений".





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Т. Сокот



