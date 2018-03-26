Как выбрать турфирму: обращайте внимание на мелочи
26.03.2018 20:32 / Общество / Прочли: 264 человек
За последние годы во всей России, собственно, как и во всем мире туристические фирмы разрослись, как грибы.
Ввиду того, что регистрация фирм стала простой и практически общедоступной, развелось достаточно много профессионалов, из-за чего часто отзывы о турфирмах Москвы устрашают: одни лишь недовольства и жалобы. В связи с этим подходить к выбору туроператора необходимо очень тщательно.
Навсегда забудьте о том, чтобы просматривать рейтинг туристических агентств города на непопулярных сайтах. Во-первых, может быть много отрицательных отзывов только потому, что довольные люди стараются не тратить свое время на написание чего-то хорошего, а недовольные практически обязательно черкнут что-то плохое. Во-вторых, многое количество положительных сообщений могут указывать не только на то, что фирма настолько хороша, но еще и на то, что ее сотрудники активно сами себе оставляют положительные отзывы.
Поэтому первое, что вы должны сделать, это не залезать на сайты туристических агентств с целью поиска отзывов о работниках той или иной компании, а обратиться к друзьям и знакомым, которые имеют удачный опыт путешествий. Лучше всего иметь на заметку сразу нескольких компаний.
Когда у вас есть выбор, то можете сравнить и выбрать лучшую компанию исходя из их ценовых предложений. Несмотря на то, что как правило, цены у всех примерно одинаковые (за исключением брендовых с кристально чистой репутацией), однако некоторые из них систематически предлагают акции и скидки. Решите, какие услуги туристических фирм для вас приоритетны. Для кого-то важно, чтобы туроператор занимался не банальным отдыхом, а смог также организовать спокойное пребывание за границей маленького ребенка – поселил вас в отель с детской кроваткой, составил список детских заведений, куда вы бы смогли отвести свое чадо. А для кого-то статусный сервис, vip-трансфер из аэропорта от https://MBPrestige.ru/ и прочие вещи, которые подчеркивают статус и доход человека.
Некоторые агентства организуют только автобусные туры. Стоит ли насторожиться, если фирма оказывает такой маленький перечень видов отдыха? Решать только вам. Отметим лишь то, что наверняка такие фирмы либо занимаются туризмом недавно, либо развиваются очень медленно. Хотя бывают исключения – например, компании, которые занимаются предоставлением только лишь автобусных экскурсий.
Если вы слишком просто отнесетесь к выбору туроператора, то можете прогадать, а ваш отдых будет испорчен. Поэтому отнеситесь к выбору со всей ответственностью.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ООН: специалисты зафиксировали в марте рост мировых цен на продовольствие
06.04.2018 10:32 / ЭкономикаРечь идет об удорожании молочной продукции и зерновых. Этот момент подтолкнул вверх индекс цен на продовольств...
Инцидент в омском аэропорту: по причине повреждения самолета задержан рейс в Москву
06.04.2018 09:21 / ПроисшествияОбнародовано сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В нем сказано, что в омском аэропорту выяви...
В японском МИД должно появиться подразделение по КНДР
06.04.2018 09:17 / В миреБлиже к лету этого года в Министерстве иностранных дел Японии должно появиться одно новое подразделение. Его з...
Крупный пожар в Стамбуле: горела больница
06.04.2018 09:06 / ПроисшествияВ Стамбуле, район Газиосманпаша, случился очень крупный пожар – горело многоэтажное здание больницы....
Финляндия дала разрешение, чтобы строить "Северный поток-2"
05.04.2018 19:15 / В миреОбратим внимание на тот факт, что Финляндия дала разрешение на строительство газопровода, название которого "С...
Происшествие в Ставропольском крае: упал вертолет Ми-2
05.04.2018 19:12 / ПроисшествияВ результате случившегося у пилота ожоги. ...
США должны выделить $87 млн на гумпомощь Йемену
05.04.2018 14:39 / В миреВ планах США направить дополнительные $87 млн на гуманитарную помощь. Она предназначена для жителей Йемена....
В планах Китая создать несколько портов свободной торговли
05.04.2018 14:35 / Происшествия8 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в открытии экономического форума в Боао, объявит, что ...
Экстракт побегов брокколи может заменить токсические препараты метформина при сахарном диабете второго типа
04.04.2018 16:14 / НаукаСульфорафан обнаружен для контроля уровня сахара в крови. Представители американской ассоциации информир...
NASA: грузовой корабль Dragon вполне успешно пристыковался к МКС
04.04.2018 16:03 / В миреРечь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который сегодня вполне успешно пристыковался к Международной ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар