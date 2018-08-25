Яхтинг в Греции: стоимость, преимущества, бронирование
25.08.2018 21:54 / Общество / Прочли: 486 человек
Главной особенностью отдыха в солнечной и мифической Греции является прозрачное лазурное море, которое привлекает туристов со всего мира.
Море связывает собой острова, которые предлагают новые впечатления и интересные открытия. Помимо пеших путешествий и передвижения на наземном транспорте туризм в Греции предлагает яхтинг. Это отличный способ насладиться прекрасной нетронутой природой, которая приглашает любителей морских приключений.
Огромным преимуществом яхтинга в Греции является возможность насладиться морскими приключениями и великолепным отдыхом на любых пляжах, у которых возможно пришвартоваться во время плаванья на яхте. Но перед путешествием в Грецию узнайте об особенностях, преимуществах отдыха и бронировании яхт.
Популярные маршруты
Перед тем, как отправиться в морские приключения на комфортабельной яхте выберите маршрут. Для новичков и бывалых туристов – это простое занятие, которое займет достаточно много времени, ведь мест отправления и пунктов назначения в Греции множество. Каждый из них предлагает особую историю, природу и архитектуру. Начать путешествие лучше с таких городов:
- Афины;
- Лаврион.
Именно в этих городах находятся крупные чартерные компании, которые предлагают взять яхту в аренду.
Бывалые туристы убеждают, что путешествие начинать лучше длительностью минимум в неделю. Так вы сможете лучше ознакомиться с культурой и полноценно насладитесь всеми потайными уголками Греции.
Преимущества
Что привлекает туристов в яхтинге в Греции? Зрелищность, полная свобода и эмоции! Каждый город, остров и не тронутое человеком место наполнено историей и настоящей магией природы. Путешествуя по Греции, вы сможете насладиться европейской культурой, греческой кухней и прекрасными видами. Вы узнаете много нового, приобретете новые знакомства и станете частью морского мира.
Стоимость яхтинга
Считается, что путешествие на яхте – аристократическое удовольствие. С одной стороны это так, но с другой – зрелище стоит того. У яхт стоимость разная, поэтому всегда нужно узнавать актуальные цены, связываясь напрямую с компаниями или узнавая в интернете. Стоянки в Греции платные.
Бронирование яхт
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Источник: LadyVenus.ru
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